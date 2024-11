All’interno dei veicoli erano presenti prodotti ittici senza documenti commerciali che ne attestassero la provenienza e la tracciabilità

Mille e 250 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati agli imbarcaderi per la Sicilia, a Villa San Giovanni, nel corso di controlli interforze effettuati nell'ambito del piano nazionale "focus 'ndrangheta". I controlli interforze sono stati effettuati giovedì scorso da Guardia Costiera, Guardia di Finanza e personale del locale commissariato di Polizia.

I movimenti sospetti di due conducenti di mezzi adibiti al trasporto hanno attirato l'attenzione delle forze di polizia, che hanno controllato i due autoveicoli, al cui interno erano presenti prodotti ittici, lampughe, senza documenti commerciali che ne attestassero la provenienza e la tracciabilità. I due trasgressori, entrambi della provincia di Palermo, sono stati identificati e verbalizzati per un totale di 3 mila euro, quindi è stato sequestrato il carico, costituito da 600 kg nel primo furgone e 650 kg nel secondo, per un totale di 1250 kg. Il personale medico del servizio veterinario dell'Asp di Reggio Calabria ha disposto la distruzione del prodotto ittico, dichiarato non idoneo al consumo umano. (AGI)