La polizia di stato ha deferito in stato di libertà un giovane, in seguito ad una perquisizione a bordo di un treno intercity

Gli agenti della polizia di stato, durante uno dei controlli disposti in sintonia col questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi presso gli scali ferroviari, hanno trattenuto un giovane ventinovenne a bordo di un intercity.

Notato per il suo atteggiamento nervoso, è stato sottoposto ad una perquisizione a seguito della quale è stato trovato in possesso di: una carabina di precisione con relativa ottica da puntamento, sei coltelli a serramanico ed altri arnesi atti allo scasso. Ben occultati all’interno dei bagagli del passeggero inoltre, sono stati rinvenuti 14 semi di “Cannabis” ed un bilancino di precisione, perfettamente funzionante. Pertanto, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto di oggetti atti ad offendere, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.