Drammatica testimonianza di una giovane di Cosenza: «Era in cura riabilitativa nella struttura, ma dal giorno di Pasqua non riusciamo a sentirla». Attraverso il nostro network ha appreso che si tratta di una delle persone contagiate

La voce all'altro capo del telefono è rotta dalla commozione. Dal giorno di Pasqua non ha notizie di sua nonna, 84 anni, ricoverata a Villa Torano dallo scorso 11 marzo per un ciclo di cure riabilitative.

Aveva la febbre

La signora doveva essere dimessa il 6 aprile, ma la direzione sanitaria l'aveva trattenuta poiché aveva la febbre. Nel periodo di permanenza nella struttura, i familiari dell'anziana hanno assicurato il rifornimento di indumenti puliti, pur non avendo acceso alla clinica, proprio per le rigide disposizioni introdotte con l'emergenza coronavirus.

Il telefono squilla a vuoto

«Stiamo provando a metterci continuamente in contatto con Villa Torano ma non ci risponde nessuno» denuncia Daniela Muto. Poi l'appello: «Aiutateci». La nostra redazione si è attivata per fornirle un collegamento con l'Asp di Cosenza dove hanno confermato che la signora è tra coloro che hanno contratto il coronavirus.