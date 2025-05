Il titolare di una struttura di Cotronei si sarebbe allacciato abusivamente alla rete pubblica. È stato scoperto dai carabinieri e arrestato per furto aggravato in flagranza

Si era allacciato abusivamente alla rete pubblica dell'energia elettrica per alimentare la propria struttura ricettiva, ma è stato scoperto dai carabinieri e arrestato per furto aggravato in flagranza. È accaduto a Cotronei, nel Crotonese, protagonista il titolare di una struttura turistica nel Villaggio Palumbo della località Trepidò nella Sila crotonese.

Le indagini, nate dal riscontro di alcune anomalie nella rete elettrica locale, hanno portato i militari dell'Arma a effettuare un accesso ispettivo con personale tecnico specializzato dell'Enel. Accertato l'effettiva presenza di un allaccio non autorizzato a una cabina di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di Enel Spa con un sistema rudimentale ma funzionale, finalizzato ad alimentare integralmente l'intero complesso per un prolungato periodo di tempo.

Il danno economico per la società elettrica è pari a circa 300mila euro. Tutto il materiale tecnico utilizzato per la realizzazione dell'allaccio abusivo è stato sottoposto a sequestro mentre l'imprenditore è ora domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.