Una giornata di sole e mare a Villapiana si è trasformata in un incubo quando un bagnante ha rischiato di annegare nello specchio di mare antistante la costa. Le cause dell'incidente rimangono ancora sconosciute. Il bagnante, la cui identità non è stata resa nota, è stato trasportato d'urgenza a Cosenza dove attualmente è intubato e lotta tra la vita e la morte. La situazione è critica. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per capire cosa abbia provocato l'incidente. Al momento, le cause restano avvolte nel mistero e si attendono ulteriori sviluppi per fare luce su quanto accaduto