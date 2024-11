Ha avvicinato in un bar una donna alla quale non poteva avvicinarsi perché gravato da un provvedimento giudiziario e ha iniziato a offenderla e a spintonarla ma è stato bloccato dagli agenti di una volante che l'hanno arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il fatto è accaduto a Cosenza.

Gli agenti della squadra volante della questura diretta da Giuseppe Cannizzaro sono intervenuti dopo essere stati avvertiti dalla donna che era stata avvicinata dall'uomo, un 56enne. L'uomo l'ha aggredita verbalmente intimandole di restituire degli oggetti che in passato le aveva regalato e di ritirare la querela sporta nei suoi confronti. A fronte del suo diniego, l'uomo gli si è avventato contro ed ha continuato ad avvicinarsi a lei anche in presenza degli agenti che lo hanno bloccato.

Dai successivi accertamenti è emerso che effettivamente l'uomo risultava già sottoposto al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per pregresse e reiterate molestie ai danni della donna.