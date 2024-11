Sanzioni amministrative e denuncia del titolare di un lido balneare a Tropea, queste le risultanti dei controlli delle strutture ricettive della Costa degli Dei da parte della polizia, della guardia costiera e dell'Asp di Vibo Valentia.

Nel corso delle verifiche presso il lido "Le Roccette" sono emerse gravi violazioni di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti della cucina, inclusa l’erronea conservazione degli alimenti, in condizioni di incompatibilità con la salubrità degli ambienti richiesta dalla legge. Il titolare del lido è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia per violazioni riscontrate in merito al mancato rispetto delle prescrizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono emerse diverse irregolarità sotto i profili amministrativi nella gestione del lido, privo della necessaria area per il pronto soccorso, motivo per il quale veniva elevata una sanzione amministrativa di euro 1032,00. Al titolare della struttura venivano applicate sanzioni amministrative di tipo pecuniario oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare, che se non osservate determinerebbero anche ulteriori conseguenze di tipo sanzionatorio.