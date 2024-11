Questa mattina intorno alle 12 una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel Lametino colpendo le aziende agricole che costeggiano la statale 18 direzione Curinga. Ingenti i danni, piantagioni distrutte e serre divelte.



Molte sono le stesse già colpite dall'alluvione del 2018, le stesse anziende che ancora non hanno ancora ricevuto alcuna forma di sostegno o risarcimento e che ora si ritrovano nuovamente a dover ricominciare. È tanta la rabbia e l'amarezza degli imprenditori che si sono visti per l'ennesima volta nel giro di due anni spazzati via lavoro e sacrifici. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona, presenti anche i carabinieri.



In aggiornamento