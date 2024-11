Sul posto operano gli agenti della Polizia stradale di Trebisacce e le squadre di Anas. Traffico in tilt e file chilometriche in entrambe le direzioni di marcia

Non si conoscono ancora le dinamiche tantomeno l'entità dell'incidente che pochi minuti è accaduto lungo la statale 106 Jonica, all'altezza di Roseto Capo Pulico, nell'Alto Jonio calabrese. E' certo, però, l'impatto che si è verificato tra due mezzi che viaggiavano rispettivamente in direzione opposta e che si sarebbero scontrati in un frontale. Per fortuna non ci sono vittime né feriti.

L'incidente è avvenuto su uno dei tratti più pericolosi della statale ionica, nella strozzatura d'asfalto compresa tra i comuni di Amendolara e Roseto Capo Spulico, prima dell'ingresso nel piccolo centro in cui sorge il castello federiciano a picco sul mare.