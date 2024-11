L'incidente sulla statale 18. Una delle persone coinvolte trasportata a Cosenza con l'elisoccorso

E' stato trasportato con all'ospedale di Cosenza uno dei due feriti coinvolti nell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 18 tirrenica tra Praia a Mare e Scalea. Secondo una prima ricostruzione due veicoli, un Fiat Doblò e una Renault Express, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati mentre procedevano in senso opposto. Uno dei conducenti è rimasto bloccato tra le lamiere e soltanto grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile liberarlo. Per la gravità dei traumi è stato portato in eliambulanza al nosocomio dell'Annunziata. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. L'altro ferito invece è stato soccorso all'ospedale di Praia a Mare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi ed il personale Anas.