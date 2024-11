Colpito soprattutto il lametino, tetti scoperchiati e allagamenti. Disagi anche a Catanzaro e sulla statale 106 ionica

Tetti scoperchiati dal forte vento, pioggia incessante, grandinate. Un nubifragio si è abbattuto sulla parte centrale della Calabria. La pioggia e un forte vento hanno provocato danni e disagi soprattutto a Lamezia Terme, dove, tra l'altro, un albero è finito su un'auto. La donna che era alla guida è rimasta fortunatamente illesa.

Il vento ha scoperchiato la palestra comunale "Gatti" e l'area rifornimento di un distributore di carburante. Divelta anche una struttura all'interno del cortile dell'istituto per geometri fortunatamente vuoto per uno sciopero degli studenti. Numerosi gli alberi caduti e gli allagamenti che hanno provocato disagi alla circolazione.

Tromba d'aria a Lamezia, sospeso il consiglio comunale -FOTO

Anche la seduta del Consiglio comunale è stata sospesa dopo che il vento ha provocato la rottura della chiusura di una finestra, con conseguente infiltrazione di acqua nell'aula. Allagato anche un centro commerciale a causa di infiltrazioni dal tetto.

Anche a Catanzaro decine le richieste di soccorso avanzate ai vigili del fuoco, soprattutto per la caduta di alberi e i disagi alla circolazione stradale. Allagamenti sono segnalati anche sulla strada statale 106 ionica tra Botricello e Sellia Marina, con forti rallentamenti al traffico. Non sono state segnalate ripercussioni per le persone.