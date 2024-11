Un violento impatto si è verificato questa sera sulla statale 106 all'altezza di Sellia Marina, nel Catanzarese. Una moto che procedeva sulla statale in direzione Catanzaro Lido ha impattato contro un fuoristrada. Ad avere la peggio il motociclista che versa in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. A bordo del fuoristrada viaggiavano invece tre persone che non hanno riportato ferite. Sul posto sono giunte le unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e i carabinieri della locale stazione. La statale 106 al momento risulta chiusa parzialmente al traffico. Si procede a senso unico alternato. Disagi alla circolazione.