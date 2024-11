VIDEO | Una grandinata ha colpito la località turistica cosentina, trasformando il corso principale in un torrente d'acqua. Al momento non risultano esserci danni

In un insolito scenario che sembra provenire direttamente dalla stagione invernale, una grandinata ha colpito il comune di Spezzano della Sila, in modo particolare Camigliatello, località prettamente turistica situata sull’altopiano silano.

Il temporale che si è abbattuto in tarda mattinata, ha trasformato le strade in veri e propri corsi d’acqua. Il tutto è stato documentato da alcuni video che stanno facendo il giro dei social. Uno di questi è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Silainforma”.

In un maggio che si sta distinguendo per le sue temperature più fredde rispetto alla media stagionale, gli abitanti della zona e i turisti, si sono trovati a fronteggiare l’ennesima sorpresa meteorologica di queste ultime settimane. Al momento, oltre a qualche disagio arrecato alla circolazione, non risultano esserci danni significativi.