Domani, alle ore 11,00, presso il tribunale di Castrovillari, si terrà l'udienza di convalida e interrogatorio di garanzia per Elhani Yassine, davanti al giudice per le indagini preliminari Simone Falerno. Il procedimento penale è condotto dal pubblico ministero Luca Primicerio.

L’uomo è attualmente detenuto in attesa del processo nel carcere di Castrovillari e ha nominato come suo difensore di fiducia l’avvocato Giuseppe Vena. L'operazione che ha portato alla sua cattura è stata coordinata da un vasto dispositivo di forze dell'ordine, tra cui il Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e le Compagnie dei carabinieri di Cassano Jonio e di San Marco Argentano, sotto il comando del tenente colonnello Marco Filippi.

Le indagini su Yassine sono iniziate la notte del 5 dicembre scorso, quando i carabinieri della Sezione operativa di Corigliano-Rossano hanno raccolto prove della sua presunta responsabilità in un episodio di violenza a Schiavonea, compiuto con l'uso di un'arma da fuoco. Durante le successive perquisizioni è stato trovato in possesso di 43 dosi di cocaina e di un’arma, tutto sottoposto a sequestro. Dopo una rocambolesca fuga, l’uomo è stato individuato e arrestato nello scalo coriglianese, quindi trasferito in carcere.