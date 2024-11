Ha risposto davanti al Gip rifiutando ogni accusa P.P. il maestro di religione di 64 anni tratto in arresto giovedì sera con l’accusa di reati di violenza sessuale sui minori.

Stamattina si è presentato in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia affiancato dai suoi legali Francesco Gambardella e Ramona Gualtieri per poi ritornare in carcere. L’uomo è stato arrestato in seguito ad un’indagine della Procura di Lamezia Terme e degli uomini del Commissariato di Lamezia Terme, guidati dal dirigente Alessandro Tocco, partita dalla denuncia di una madre e proseguita poi con l’installazione di telecamere di videosorveglianza che avrebbero permesso di accertare come il maestro usasse mettere sulle sue ginocchia le bambine della scuola dell’Infanzia in cui insegnava a Gizzeria Lido toccando loro le parti intime e baciandole sulla bocca e sul collo.

LEGGI ANCHE: Violenza sessuale su bimbe scuola materna. In carcere maestro di religione