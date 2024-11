Emessi 12 daspo a seguito di episodi di violenza verificatisi durante due incontri di calcio. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Vibo Valentia. In particolare, durante il match tra Soriano 2010- Capo Vaticano, valevole per il campionato regionale juniores under 19 svoltasi lo scorso 24 gennaio 2023, a seguito di una decisione dell’arbitro, lo stesso veniva aggredito e costretto ad interrompere la competizione. I provvedimenti daspo emessi per la durata di anni 3 hanno riguardato 8 calciatori della a.g.s.d. Soriano 2010 under 19, che con la loro condotta si sono resi responsabili di atti di violenza e di intimidazione nei confronti del direttore di gara.

E ancora, durante la gara tra la Crissense e il Real Fabriziese, valevole per il campionato di terza categoria, svoltasi lo scorso 5 febbraio 2023, a seguito di un provvedimento dell’arbitro, si verificavano atti di violenza che hanno coinvolto calciatori e dirigenti. Il direttore di gara, impossibilitato a riprendere la partita ne decretava la fine. In tal caso, daspo (emessi per la durata di 3 anni) hanno riguardato 2 calciatori e 1 dirigente della Crissense nonché un calciatore del Real Fabriziese.