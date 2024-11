Lo sportello antiviolenza di Diamante “La Ginestra”, presieduto da Teresa Sposato, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha organizzato un flash mob virtuale con la partecipazione di giornalisti, avvocati, medici e insegnanti. Tutti hanno prestato il loro volto e la loro voce per lanciare un messaggio di sensibilizzazione e speranza contro il fenomeno della violenza sulle donne.

Il video è stato realizzato anche in collaborazione con il CPO Ordine Avvocati del foro di Paola diretto dall’avvocato Maria Bernardo. Tanti i messaggi, non solo per ricordare il senso di questa data, ma anche per favorire un’inversione di rotta che ci allontani da una società sessista e violenta.

Il primo volto a comparire è quello di Maria Antonietta Rositani, la donna reggina che l’ex tentò di dare fuoco e che proprio ieri ha fatto ritorno a casa dopo quasi due anni di ricovero. Tra gli altri protagonisti del flash mob: Annalisa Insardà, Daniela Rambaldi, Sergio Cammariere, Nicodemo Gentile, Ernesto Magorno, Carla Monaco e inoltre tre volti del network LaC: Francesca Lagoteta, Alessandro Stella e Pasquale Motta.