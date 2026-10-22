L'infezione è stata individuata in una persona gravemente immunodepressa. Le autorità sanitarie stanno verificando il possibile legame con il decesso. L'Ecdc segue l'evoluzione della situazione, mentre l'Oms ritiene improbabile una diffusione su larga scala

Primo caso documentato di infezione da virus Shamonda in un essere umano. La segnalazione arriva dalla Francia, dove un paziente gravemente immunodepresso, ricoverato per una seria patologia, è morto all'inizio di ottobre. Il virus, finora conosciuto soprattutto per la sua circolazione negli animali da allevamento, non era mai stato identificato in una persona.

A comunicare il caso sono state le autorità sanitarie francesi. Secondo i primi accertamenti, le complicazioni cerebrali sviluppate dal paziente potrebbero essere riconducibili all'infezione. Non è però ancora stato stabilito con certezza se il virus abbia causato o contribuito al decesso. Le indagini cliniche ed epidemiologiche sono tuttora in corso.

Come si trasmette il virus Shamonda

Il virus Shamonda appartiene al gruppo degli ortobunyavirus e viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di piccoli moscerini ematofagi del genere Culicoides. Si tratta di insetti che possono veicolare diversi agenti patogeni tra gli animali.

L'ipotesi formulata dalle autorità francesi è che il paziente abbia contratto l'infezione proprio attraverso la puntura di uno di questi insetti nella Francia orientale, dove il virus aveva circolato negli allevamenti durante la primavera e l'estate. Le modalità precise del contagio restano comunque oggetto di accertamento.

Identificato per la prima volta in Nigeria negli anni Sessanta, il virus è stato successivamente rilevato in diverse aree dell'Africa e dell'Asia. Nell'estate del 2026 è comparso per la prima volta anche negli allevamenti europei, con segnalazioni in numerosi Paesi.

Il virus è arrivato anche in Italia

La circolazione di Shamonda non riguarda soltanto la Francia. Nel corso degli ultimi mesi il patogeno è stato individuato anche in Italia, in particolare in allevamenti bovini delle province di Trento e Bolzano.

La sua presenza è stata documentata inoltre in Germania, Austria, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi e in altri Stati europei.

Negli animali l'infezione può provocare febbre, diarrea e una riduzione della produzione di latte. Tra le possibili conseguenze più gravi sono stati segnalati anche problemi riproduttivi e malformazioni fetali. Restano da approfondire gli effetti delle varianti virali individuate recentemente in Europa.

Quali sono i rischi per la popolazione

Le autorità sanitarie francesi precisano che, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, non è stato identificato un rischio per la popolazione generale. Il paziente deceduto presentava infatti una grave compromissione del sistema immunitario, condizione che lo rendeva particolarmente vulnerabile alle infezioni e alle complicazioni.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità considera, allo stato attuale, il caso isolato e ritiene improbabile una diffusione più ampia dell'infezione.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) mantiene comunque alta l'attenzione. L'agenzia è in contatto con le autorità francesi e con gli organismi sanitari europei per valutare le possibili implicazioni del primo contagio umano e rafforzare le capacità diagnostiche.

Il caso rappresenta dunque una novità dal punto di vista scientifico, ma non equivale alla presenza di un'emergenza sanitaria per la popolazione. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire il ruolo del virus nella morte del paziente e le circostanze esatte della trasmissione.