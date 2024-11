Impegni condensati in poche ore per il ministro dell'Interno, che domani sarà a Reggio Calabria. Prima tappa sarà Palmi, dove alle 11.15 Matteo Salvini visiterà un immobile confiscato alla 'ndrangheta e destinato a diventare sede del commissariato di polizia di Stato.

Alle 12.30 il ministro sarà a San Ferdinando, in contrada Focolì, per un sopralluogo alla nuova e vecchia tendopoli che ospita centinaia di immigrati impiegati in lavori agricoli stagionali. Nel programma è prevista anche una cerimonia di commemorazione per l'eccidio degli appuntati scelti dei Carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo che si svolgerà allo svincolo di Scilla alle ore 14.