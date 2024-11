Nel documento dell'azienda sanitaria è stato riscontrato un generale stato di inadeguatezza e un’insufficiente pulizia del rifugio per gli animali, con un odore nauseabondo

Ad Arzona, frazione del comune di Filandari, una donna vive in casa con 33 cani. Il sindaco della cittadina, Rita Fuduli, ha emanato un'ordinanza “contingibile ed urgente” con disposizioni relative “all’obbligo di sgombero di alcuni animali”, dopo un’ispezione disposta dall’Asp di Vibo Valentia nella quale è stato riscontrato un generale stato di inadeguatezza e un’insufficiente pulizia del “rifugio” per i cani, con un odore "nauseabondo".

Il primo cittadino ha ordinato alla proprietaria dei cani, che vive con una madre disabile, di raccogliere immediatamente, e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dai cani sul suolo pubblico e, al contempo di "provvedere al trasferimento in altro luogo di un significativo numero di cani". Un'ordinanza che però non indica cosa si intende per "significativo numero di cani".