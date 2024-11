Nel fabbricato vivevano quindici persone di nazionalità bengalese. Tra di loro sette immigrati clandestini. Denunciati anche i due locatori per favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello stato

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha scoperto un fabbricato concesso in locazione a 15 persone di nazionalità bengalese, venditori ambulanti; fra queste: 5 maggiorenni e 2 minorenni, tutti “immigrati clandestini”. Cento euro mensili a persona: a tanto ammontava il canone richiesto dai locatori e pagato dagli stranieri.



Vivevano in condizioni degradanti

Cumuli di spazzatura, stanze sporche – prive di pavimenti e di mobili, ivi compresi i letti, cucina alimentata (pericolosamente) mediante bombola a gas e con stoviglie ed accessori in pessime condizioni, bagni e docce (queste ultime poste all’esterno della palazzina) fatiscenti ed in comune: questo lo scenario che è apparso agli occhi dei Finanzieri della Compagnia di Paola, in servizio d’istituto in materia di controllo economico-finanziario del territorio e lotta alla contraffazione. I Finanzieri hanno anche richiesto un qualificato intervento sul posto di un ispettore dell’Asp di Cosenza, il quale ha effettuato un sopralluogo confermando le “precarie” condizioni igienico-sanitarie dei locali affittati ai Bengalesi, risultati incompatibili con le “normali condizioni di vita”.



I cittadini extra-comunitari, che dormivano per terra, sono stati accompagnati in caserma delle Fiamme Gialle, per essere identificati compiutamente mediante rilievi foto-dattiloscopici, così individuando, all’esito delle predette attività, anche i 7 cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno.



Denunciate dieci persone

Complessivamente, al termine delle indagini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica: due locatori, per il reato di “Favoreggiamento della permanenza illegal dello straniero nello Stato”, con conseguente sequestro (ai fini della confisca) degli immobili aventi una superficie di oltre 700 mq, disposto da gip Rosamaria Mesiti, su richiesta della dott.ssa Anna Chiara Fasano, Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica di Paola, diretta Pierpaolo Bruni; cinque clandestini, per il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”; tre stranieri identificati e due ignoti fuggitivi, per i reati di “Detenzione per la vendita di prodotti industriali recanti marchi contraffatti” e “Ricettazione”, ai quali sono stati sequestrati n. 409 beni di note case di moda, recanti marchi contraffatti (fra scarpe, borse, borsellini ed occhiali da sole).

I canoni di locazione percepiti “in nero”, nel tempo saranno calcolati e sottoposti a tassazione.