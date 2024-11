Una donna è stata fermata dagli uomini della vigilanza del tribunale vecchio di Vibo Valentia, aveva già in passato messo in scena altre proteste

Vibo Valentia - Voleva aggredire un giudice del Tribunale di Vibo Valentia. Una donna, 65 anni è stata bloccata stamani alle 9.30 all'entrata del tribunale vecchio. Ad accorgersi della donna, gli uomini della vigilanza, che dopo averla fermata le hanno trovato un martello in gomma con il quale avrebbe avuto intenzione di aggredire il giudice Violetta Romano. La donna, aveva già in passato messo in scena altre proteste. A suo dire, la 65enne è vittima di un uomo che chiedeva soldi in cambio di un posti di lavoro.