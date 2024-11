E' stata la famiglia, preoccupata per aver visto l'uomo partire con un fucile da caccia e una mazza da baseball, ad avvertire i carabinieri che hanno fermato e arrestato il quarantenne

Era uscito di casa con l'intenzione di uccidere un uomo sospettato di essere l'amante della moglie. E' accaduto ad Acri, dove un quarantenne, Domenico Gaccione, armato di mazza da baseball e fucile da caccia era partito alla volta di Rende per uccidere il presunto amante della moglie. I familiari, preoccupati, hanno avvisato i carabinieri che hanno fermato l'uomo e lo hanno condotto in caserma in attesa del rito direttissimo previsto per domani mattina.