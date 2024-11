Nella grafica c’è una nuvola stilizzata che versa pioggia, con la dicitura in inglese “Questo sito non è al momento raggiungibile”.

È questo il messaggio che appare da diverse ore sulla pagina web dell’aeroporto di Lamezia, nonostante centinaia di passeggeri cerchino spasmodicamente informazioni su eventuali ritardi e cancellazioni a causa del maltempo.

Disagi che, assicura l’ufficio relazioni esterne della Sacal, oggi non si stanno registrando, con gli aerei che decollano e atterrano regolarmente. A differenza di quanto avvenuto ieri sera, quando proprio a seguito dei violentissimi nubifragi che si sono abbattuti sulla Calabria, diversi voli hanno subito forti ritardi e uno, questa mattina, è stato cancellato. Una situazione tutto sommato “normale” in considerazione della fortissima ondata di maltempo che ha causato anche vittime proprio nel lametino.

Meno normale, invece, è il perdurare dell’inaccessibilità del sito dell’aeroporto, che costringe i viaggiatori a una frustrante consultazione che ormai da parecchio tempo non va mai a buon fine.