Si è concluso in serata un trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 66 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il paziente, ricoverato al Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, necessitava di un trasferimento immediato verso il Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, struttura adeguata per il trattamento del caso.

Il volo d'urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea - la sala operativa dell'Aeronautica Militare - che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, reparto in prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino diretto a Reggio Calabria, dove il paziente è stato imbarcato e costantemente monitorato da un'equipe medica specializzata. Successivamente l'aeromobile ha raggiunto l'aeroporto di Bologna, con atterraggio avvenuto dopo le ore 21. Da lì, il paziente è stato trasferito in ambulanza alla struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero.