Il provvedimento nell’ambito del procedimento Omnia scaturito dall’inchiesta che nel 2007 disarticolò il clan dei Forastefano di Cassano allo Jonio

I carabinieri della Compagnia di Paola hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di Franco La Rupa, 60 anni, ex sindaco di Amantea ed ex Consigliere regionale per il quale è divenuta definitiva la condanna a tre anni di reclusione ed a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici nell’ambito del procedimento Omnia scaturito dall’inchiesta che nel 2007 disarticolò il clan dei Forastefano di Cassano allo Jonio.





Secondo la Dda di Catanzaro, titolare delle indagini, La Rupa versò nelle casse del clan una cospicua somma di svariate migliaia di euro in cambio di un pacchetto dei voti risultati poi determinanti per la sua elezioni in consiglio regionale nel 2005, sotto le insegne dell’Udeur di Clemente Mastella. In primo grado venne condannato a 5 anni dal tribunale di Castrovillari, poi ridotti a quattro dalla Corte d’Appello. La Cassazione decise per l’annullamento con rinvio. Adesso che la sentenza è divenuta definitiva è scattato l’ordine di carcerazione.

Il legale di Franco La Rupa, l’avvocato Gregorio Barba, ha annunciato una istanza di scarcerazione, ritenendo che il caso del suo assistito rientri in quelli previsti dall’indulto.

