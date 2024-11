Si tratta del contributo da 500 euro per le famiglie alle prese con le spese per i libri di testo. Poco più di 4.000 le domande carenti di documenti per le quali è stata richiesta una integrazione

Come preannunciato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto a margine del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Calabria, ed in coincidenza con il suono della prima campanella per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelli reggini che entreranno nelle aule giovedì 19 settembre, il dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative all’avviso sulla erogazione del voucher Caro Scuola a beneficio dei nuclei familiari nei quali vi siano uno o più ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Duemila domande respinte

Delle 19.204 domande complessivamente pervenute, ben 12.835 hanno trovato accoglimento. 4.267 sono state invece ammesse con riserva per carenza di documentazione; gli uffici hanno provveduto a richiedere le relative integrazioni. 2.102 invece le istanze non ammesse. Tre sostanzialmente le motivazioni delle bocciatura: mancanza del requisito della frequenza di una scuola secondaria di secondo grado; valore dell’ISEE oltre la soglia stabilita di 15.748,78 euro; assenza della dichiarazione ISEE. Il contributo concesso è pari a 500 euro ed è erogato con bonifico bancario. Per coloro che beneficiano contestualmente del sostegno di 200 euro del programma IoStudio, il voucher viene decurtato di questa somma per cui scende a 300 euro.

Ecco le graduatorie

Di seguito il link per la consultazione delle graduatorie. Per la tutela della privacy negli elenchi viene indicato il codice identificato della domanda e non i dati sensibili dei componenti del nucleo familiare a cui la domanda stessa si riferisce

Graduatoria istanze ammesse

Graduatoria istanza ammesse con riserva

Graduatoria istanze non ammesse