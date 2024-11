In fiamme anche un lido di Tortora, mentre a Rende un rogo ha raggiunto i giardini di alcune abitazioni. I Vigili del fuoco sono attualmente impegnati ad Aiello, dove stanno andando in fumo ettari di macchia mediterranea

Sono stati più di 40 gli incendi scoppiati nelle ultime ore in provincia di Cosenza. Le temperature in aumento del primo weekend di agosto hanno messo a dura prova Vigili del fuoco e uomini della Protezione civile. L'avanzare delle lingue di fuoco alimentate anche dal vento hanno richiesto l'intervento di elicotteri regionali e mezzi aerei della flotta statale.

In tutta la provincia si sono registrati 42 incendi, di cui 10 nella sola notte tra domenica e lunedì. Tra le strutture interessate dalle fiamme anche un lido balneare di Tortora, sulla costa tirrenica cosentina. L'incendio che ha destato maggiore preoccupazione, però, è quello sviluppatosi domenica pomeriggio tra Rende paese e contrada San Pietro-Vallone, dove le fiamme hanno raggiunto anche i giardini di alcune abitazioni, creando non poca apprensione tra i residenti. L'odore acre del fumo, inoltre, ha inondato gran parte dell'area urbana per tutta la notte. Attualmente le squadre dei pompieri sono impegnati nel comune di Aiello Calabro, dove stanno andando in fumo ettari di macchia mediterranea.

