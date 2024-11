I difensori di Nicola Adamo, Fabio Viglione e Ugo Celestino, esprimono viva soddisfazione per l’assoluzione dell’ex Vice Presidente della Regione Calabria.

“Attendevamo con fiducia quest’ultima pronuncia che, in linea con le precedenti assoluzioni, cancella definitivamente ogni ombra sulla correttezza dell’onorevole Adamo, riconoscendogli la totale innocenza.



Finalmente, dopo quasi dieci anni di processi mediatici e giudiziari, si è definitivamente accertato che Nicola Adamo è estraneo ad ogni ipotesi di reato riconducibile alla vicenda Why Not. Ancora una volta, infatti, - proseguono i penalisti -l’assoluzione è stata pronunciata con formula piena.”