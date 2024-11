Era diventato famoso sul web per le sue sfide spinte con il cibo. Da qualche settimana era ricoverato in una clinica nel Cosentino dopo una caduta

Omar Palermo, il 42enne di Rossano noto al mondo dei social con lo pseudonimo “YouTubo anche io”, è morto ieri in una clinica del cosentino dove era ricoverato da qualche settimana. La notizia si è appresa stamattina dalla pagina social “I Love Calabria”. L’influencer rossanese era diventato famoso sul web e in particolare su YouTube, per le sue sfide spinte con il cibo. Alcuni suoi video avevano raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Nei giorni scorsi un suo collega e fan siciliano, Giorgio Sciacca di Catania, si era messo sulle sue tracce dopo che “YouTubo anche io” all’improvviso aveva deciso di ritirarsi dal mondo dei social. Lo rintracciò in una clinica di Laurignano dove stava seguendo un periodo di riabilitazione e convalescenza dopo una caduta. I funerali si svolgeranno domani, alle 11, nella chiesa di San Bartolomeo di Rossano.