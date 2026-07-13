Inutili i soccorsi e l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per gli accertamenti e la constatazione del decesso

Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul litorale di Zambrone, dove un uomo di mezza età è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. L'episodio è avvenuto intorno alle 12, nella zona della Spiaggia Bianca, a poca distanza dall'omonimo lido, davanti ai numerosi bagnanti presenti sulla costa.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava nuotando quando avrebbe accusato un improvviso malore. Le persone presenti hanno immediatamente lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione dei bagnini e dei soccorritori.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sulla spiaggia sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito gli accertamenti di rito e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le informazioni emerse sul posto, la vittima si trovava da sola e non era accompagnata da familiari o conoscenti. Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata trasferita per i successivi adempimenti.

Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo.