Roy Biasi, il sindaco leghista neoeletto a Taurianova, in un video pubblicato sul suo profilo facebook, ha invitato tutti i suoi colleghi a una mobilitazione contro le misure dell'ultimo Dpcm.

«Una protesta nei confronti di questo provvedimento abnorme che non può essere accettato supinamente e che deve essere contestato in tutti i modi» queste le parole del primo cittadino del comune reggino.

Sostiene che: «dobbiamo fare quadrato intorno alla nostra gente, intorno alla nostra regione - continua - dobbiamo tutelarne gli interessi in maniera compiuta e definitiva contro un governo che, in questo momento, vede la Calabria come il capro espiatorio e non possiamo consentire divenga tale».