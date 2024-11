Nell’anniversario della nascita di Giorgio Ambrosoli, l’Istituto Superiore Erodoto di Thurii di Cassano allo Jonio ospiterà, mercoledì 17 ottobre alle ore 10, la seconda edizione della Giornata dei Doveri, per iniziativa dell’Associazione Più di Cento - Tana per la legalità. «I doveri sono il fondamento di una società civile – afferma l’ideatore dell’iniziativa Salvatore Magarò, ex presidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta – Soltanto attraverso l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e del dovere del rispetto delle regole, potranno essere garantiti pienamente i diritti della democrazia».

La manifestazione è rivolta agli studenti, con l’obiettivo di istruire e sensibilizzare i giovani sul senso del dovere. L’incontro sarà introdotto dai saluti del Commissario straordinario del comune di Cassano Jonio Mario Muccio e della preside Anna Liporace. I ragazzi dialogheranno con Anna Maria De Luca, giovane dirigente scolastico e giornalista, con il Vescovo Francesco Savino e con Aurelia Sole, Rettrice dell’Università della Basilicata.