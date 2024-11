Avrà sede a Catanzaro Lido la prima scuola media ad indirizzo coreutico e musicale in Italia. Ad annunciarlo è Raffaella Campagna, già direttrice del liceo coreutico e musicale che negli anni ha formato giovani talenti, oggi affermati professionisti. Un'opportunità in più per chi vorrà studiare e crescere nel mondo dell'arte che sta per diventare realtà in Calabria. «E' una sfida continua. Siamo partiti nel 1999 con il liceo coreutico, allora un'utopia perché non esisteva nell'ordinamento scolastico. Dall'anno scolastico 2003/2004 - ha affermato Raffaella Campagna - è diventata scuola paritaria ed oggi abbiamo raggiunto questo nuovo obiettivo della scuola media ad indirizzo coreutico. Alle normali materie di una scuola media si aggiungono quelle di indirizzo: la danza, il canto, la recitazione, la musica. E' un'offerta formativa completa. I ragazzi, una volta finito il percorso della scuola media, potranno decidere se proseguire con il liceo coreutico o frequentare qualsiasi altra scuola. Al momento siamo su Catanzaro Lido, da settembre avremo altre due sedi operative a Soverato e Badolato sia per la scuola media che per il liceo». E intanto si pensa già al prossimo obiettivo: l'università coreutica teatrale.