La sala conferenze del Complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro ospiterà giorno 8 ottobre a partire dalle ore 17:30 l'evento “Refined Fashion Show”, un defilé di abiti ideati, disegnati, realizzati e indossati dagli studenti del Sistema moda dell’Istituto tecnico reconologico “B. Chimirri”. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto annuale "Notte della moda" promosso dagli Istituti aderenti alla Rete Tam, Tessile abbigliamento e moda, che vede coinvolti, su tutto il territorio nazionale, gli istituti tecnici e professionali aderenti alla rete.

L'evento a Catanzaro

In particolare, le modelle protagoniste del defilé del Itt “B. Chimirri” indosseranno degli abiti da sera realizzati con tessuti raffinati all’insegna dello stile e dell’eleganza sobria, perché la femminilità sia esaltata attraverso il connubio tra armonia e forme. Tutta l’iniziativa potrà essere vista dal pubblico presente in sala e anche da quello che vorrà apprezzarlo attraverso la diretta streaming trasmessa sui canali social della scuola e su quelli della Rete Tam. In questo modo gli spettatori avranno modo di conoscere le competenze e le abilità acquisite degli studenti durante il loro corso di studi, nel momento in cui le capacità di ideare e progettare un capo di abbigliamento si concretizzano nella loro realizzazione.