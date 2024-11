Una natività ambientata in un ospedale da campo: è il presepe alternativo che in questi giorni accoglie i fedeli nella chiesa di Sant’Aniello a Cosenza. Quest'anno il coronavirus ha segnato tutta l'umanità, Cosenza inclusa, e quindi la parrocchia ha pensato di omaggiare chi ha lottato in prima linea e chi purtroppo non c'è più, ma anche dare un messaggio di speranza.

E così la capanna si trasforma in un ospedale da campo, non ci sono l’asinello e il bue ma sullo sfondo un lungo tavolo con attrezzature, medicinali e garze, Giuseppe e Maria con la mascherina protesi verso il letto di ospedale che accoglierà il bambinello. Insieme alla natività, quest’anno si ricordano l'animo e la forza di spirito di chi oggi affronta la pandemia, con un grande messaggio di speranza per il domani.