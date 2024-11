Nasce a Crotone la sede del Comitato Unicef. All’inaugurazione nei giorni scorsi, presso la Confcommercio, presenti le massime istituzioni civili e militari.

«Un momento importante– spiega la presidente del Comitato provinciale Crotone, Giusy Regalino - perché l’evento si è svolto alla presenza della presidente nazionale Unicef Carmela Pace, del presidente regionale Giuseppe Raiola, dell’ambasciatore nazionale Michele Affidato. L’evento è iniziato con l’inaugurazione della targa Unicef, e poi con il taglio del nastro della sede che la Confcommercio di Crotone ha concesso in comodato d’uso al Comitato provinciale. Poi un momento d’incontro per presentate l’attività Unicef già messa in campo e le attività che partiranno dalla sede anche per le mamme e i bambini del territorio in difficoltà. A moderare l’incontro Antonella Marazziti giornalista Unicef».

«Dunque da questo momento l’Unicef di Crotone – aggiunge - insieme ai componenti e alle componenti del comitato di proseguirà con le campagne già avviate, da scuola amica, città amica, Natale 2022, incontri nelle scuole per presentare il valore della solidarietà e avviare i tornei sportivi il cui ricavato sarà donato all’università nazionale per sostenere i bambini affetti da malnutrizione e da problemi di salute – spiega ancora la presidente Regalino».

Ringraziate le istituzioni presenti, il prefetto Carolina Ippolito, il sindaco Enzo Voce, il presidente della provincia Sergio Ferrari, il comandante della Capitaneria di Porto Aloi, il questore Giambra, il comandante della Guardia di finanza di Crotone Smurra: «Esprimiamo tutto il nostro dolore per la tragica morte del comandante dei carabinieri Mambor che – conclude la referente del sodalizio - venerdì è stato presente e ha condiviso la nostra gioia per l’inaugurazione della sede».