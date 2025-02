A Gioia Tauro è stato compiuto un passo in avanti verso l’integrazione e l’inclusione. L’amministrazione comunale ha annunciato la piena operatività di un nuovo scuolabus di 18 posti, dotato di una pedana automatica per disabili. Con l’introduzione di questo nuovo mezzo di trasporto, acquistato con fondi ministeriali pari a 55 mila euro, si intende rispondere concretamente alle esigenze di mobilità di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, assicurando loro la possibilità di usufruire di spostamenti sicuri e comodi.

La pedana per disabili negli scuolabus è un dispositivo progettato per facilitare l'accesso degli studenti con disabilità fisiche. Questi sistemi permettono di sollevare le persone in sedia a rotelle e di farle salire comodamente a bordo.

L’amministrazione comunale evidenzia che l’investimento rappresenta un ulteriore impegno verso la qualità dei servizi offerti alla comunità, in particolare alle famiglie, che potranno beneficiare di un trasporto scolastico migliorato e più accessibile.