Organizzato dal Chiostro Caffè letterario in sinergia con l’associazione Mata e il Sistema bibliotecario lametino, nasce per aiutare i più piccoli a gestire ciò che accade intorno

Cosa sono le emozioni? Come gestirle? Cosa succede quando si prova un'emozione? Partendo da queste domande è stato ideato il nuovo laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni dal titolo "Alla scoperta delle emozioni", organizzato dal Chiostro Caffè letterario in collaborazione con l'associazione Mata e il Sistema Bibliotecario Lametino, che si svolgerà all'interno della sala bimbi del Chiostro di Lamezia Terme ogni mercoledì, a partire dal 9 gennaio, con inizio alle ore 17.



Le emozioni, infatti, sono presenti in ciascuno di noi fin dalla nascita, sono innate, ma i bambini non sono in grado di dominarle. Ne rimangono spesso sopraffatti, non avendo ancora quegli strumenti con cui riuscire a gestirle. Vivono quello che è il presente, non realizzando che quello che accade loro è transitorio. Raccontare le emozioni ai bambini – specificano gli organizzatori - vuol dire prepararli ad affrontare la vita, significa dar loro degli strumenti fondamentali per avere consapevolezza di se stessi (foto agenzia Dire).



Lo scopo di questa serie di laboratori è proprio quello di far scoprire e capire in modo ludico e divertente, quindi attraverso il gioco, l'arte e la lettura, questo mondo così intricato e a volte incomprensibile fatto di "emozioni".

Poiché i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione. Maggiori info al Chiostro Caffè letterario, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21 (tranne il martedì).