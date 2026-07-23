Tre serate per riscoprire il valore della parola, il piacere dell'ascolto e il potere della bellezza. Nasce a Palermiti, Cùntami – Storie di bellezza, una rassegna itinerante ideata e condotta dal giornalista Domenico Marcella, che dal 3 al 24 agosto attraverserà le vie del borgo trasformando piazze e scorci del centro storico in luoghi di dialogo e condivisione. Ispirata all'atmosfera delle sere d'estate trascorse tra vicoli e racconti, la rassegna propone tre conversazioni con protagonisti del panorama artistico e culturale calabrese. Un percorso dedicato alla bellezza come occasione di riflessione e crescita collettiva.

Il programma

Ad aprire il programma, domenica 3 agosto alle ore 21:30 in via Nazario Sauro, sarà Anthony Aiello, artista e restauratore impegnato in importanti interventi di conservazione del patrimonio artistico. Il 13 agosto, sempre alle 21:30, in via De Luca, sarà la volta di Antonella Beatrice Bongarzone, docente all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e direttrice della Biblioteca Casa Museo Gullo di Casali del Manco. La rassegna si concluderà il 24 agosto alle ore 21:30 in via Tommaso Campanella con Antonio Tropiano, filologo medievale e scultore, autore di una ricerca artistica che intreccia materia e pensiero.

Assaporare luoghi e racconti di un tempo

«L’idea di Cùntami nasce dal desiderio di riportare al centro la forza delle storie e dell'ascolto, recuperando il senso più autentico dell'incontro tra le persone», spiega Domenico Marcella. «In un tempo dominato dalla velocità, vogliamo ritagliare uno spazio in cui fermarsi, riflettere e lasciarsi interrogare dalla bellezza attraverso il dialogo con donne e uomini che la vivono ogni giorno nel proprio lavoro». Ogni appuntamento sarà gratuito e aperto al pubblico.