Con i suoi 31 cm di altezza e 26 cm di larghezza, il piccolo dipinto di pittore veneto ignoto della seconda metà del Cinquecento, raffigura l'Epifania nella Pinacoteca di Reggio Calabria.

L’“Epifania. Adorazione dei Magi” proviene dalla collezione privata della famiglia Guarna. Il dipinto fu depositato da Francesco Guarna presso il museo civico nel novembre del 1890, prima di essere esposto alla Pinacoteca.

Chiamata il Giorno dei Re Magi, o in altre tradizioni anche Piccolo Natale, l'Epifania è raffigurata anche in un altro dipinto esposto in altra sala della galleria sita accanto al teatro Cilea di Reggio. Si tratta della “Visita dei Magi ad Erode”, che li invia a Betlemme. Risalente al Settecento, è opera attribuita a un pittore napoletano di ambito Solimeniano, realizzata su tela con olio.

