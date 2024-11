Al teatro “Cilea” la cerimonia di consegna dei premi “San Giorgio d'oro” nel giorno della festa in onore al Santo patrono. Quindici i premiati e fra questi professionisti, aziende, associazioni e fondazioni

Reggio Calabria festeggia il suo patrono e lo fa con la cerimonia di consegna dei premi “San Giorgio 2018”. Questi riconoscimenti costituiscono sono la più alta benemerenza cittadina e sono conferiti dal sindaco a quanti attraverso la propria testimonianza di vita e professionale onorano la città di Reggio Calabria contribuendo alla crescita economica sociale e culturale del territorio. La cerimonia si è svolta al teatro cittadino “Francesco Cilea” alla presenza delle massime autorità politiche e militari ma anche alla presenza di tantissimi cittadini che hanno preso parte all’evento.

Le personalità premiate

Quindici sono le personalità a cui è stato consegnato il riconoscimento e si tratta di professionisti, associazioni, aziende e fondazioni che si sono distinte portando in alto il nome della città. Ad aver ricevuto il premio il giudice ucciso dalla criminalità organizzata, Antonino Scopelliti, riconoscimento conferito alla fondazione omonima e ritirato dalla figlia Rosanna Scopelliti. E poi, Francesca Moraci professore ordinario di “Urbanistica” all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Carmelo Riccardo Fichera professore ordinario presso la facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Filippo Cogliandro chef reggino, Felice Costabile professore ordinario di diritto romano presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’azienda “Agrumaria Reggina”, “Antonino Tramontana” dell’omonima azienda vinicola, Maurizio Condipodero presidente dei Coni calabrese, Domenico Tromba medico endocrinologo, Silvana Velonà presidente dell’ “Accademia del tempo libero”, l’associazione “Nuova Solidarietà”, Antonino Pulitanò ex ferroviere e sindacalista che ha denunciato la presenza di amianto, lo scrittore e poeta Giuseppe Ginestra, Mons. Antonino Iachino, Canonico Capitolo Metropolitano-Rettore Chiesa del Carmine di Reggio Calabria, e Luciano Gerardis presidente della Corte d’Appello reggina.

«Abbiamo voluto restituire- ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà- un po’ di smalto ad un premio che nel corso degli anni forse lo aveva perso e restituirlo al suo valore, al suo significato originario ossia quello di dare la massima onorificenza a tutte quelle persone, cittadini e non che con il loro operato, la loro attività- ha concluso il sindaco- hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria e hanno tenuto in alto il buon nome di Reggio in Italia e nel mondo».