Oltre venti le opere arrivate in finale nel concorso ideato da Luigi Speciale e sostenuto da Bosco Liquori

Gremita la sala Michelangelo dell'Hotel Europa di Rende, dove è in corso la cerimonia di consegna del “Premio letterario Amaro Silano” ideato da Luigi Speciale e giunto alla quinta edizione. Oltre 20 le opere arrivate in finale nel concorso sostenuto da Bosco Liquori, realizzate da autori non solo calabresi, ma provenienti da tutta Italia. I testi vincitori avranno la possibilità di farsi conoscere nel panorama nazionale. A selezionare le opere una giuria di esperti composta dal presidente Prof. Vincenzo Ferraro e dalle dottoresse Mariella Chiappetta e Gabriella Scervini , i professori Antonio Martire, Francesca Pirrone e Giuliana Spadafora.



«È un premio della nostra terra. Della nostra Calabria spesso martoriata dai fatti di cronaca. La nostra è una regione ricca di cultura e il premio Amaro silano valorizza la Calabria sana». Così la madrina del premio Loredana Giannicola, dirigente del Liceo Statale Lucrezia della Valle di Cosenza.

Tra i premiati, speciale riconoscimento anche all'editore del network LaC Domenico Maduli. «Condivido questo riconoscimento con i miei direttori di testata, Cristina Iannuzzi per la Tv, Pasquale Motta per la testata web, che mi accompagnano in questo ruolo di editore, in una regione molto bella, ma affaticata - Ha dichiarato Domenico Maduli - Ringrazio per questo riconoscimento la giuria, e posso solo dire che in una terra così, questi riconoscimenti valgono per noi il doppio rispetto a riceverli in altri luoghi».