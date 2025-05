Un viaggio nella storia con San Paolo, Gioacchino da Fiore, Costanza d’Altavilla, Dante Alighieri, Beatrice e San Francesco d’Assisi. Una ricostruzione storica portata in scena dagli alunni delle classi 5^A e 5^B dell’Istituto Comprensivo Alighieri-Bandiera di San Giovanni in Fiore della dirigente Loredana Lamacchia all’interno del progetto “Il mondo che vorremmo”, curato dalla docente referente Gaetana Mascaro e dai docenti Teresa Stambene, Franca Durante, Antonietta Nicoletti, Francesco Fiore e Serafina Pulice, andata in scena all’interno dei locali del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti.

Emozioni forti e applausi convinti per un lavoro che ha visto gli alunni sangiovannesi ripercorrere la storia, alla presenza del presidente del Centro Riccardo Succurro, attraverso gli incontri tra il Sommo Poeta e il “calavrese di Spirito profetico dotato”, tra l’Abate e Costanza d’Altavilla, i racconti di Beatrice, l’angelo (Gioacchino), il pensiero di San Paolo che ripercorrono le opere gioachimite (la Concordia), e in maniera particolare il Liber Figurarum in un confronto aperto con le nuove generazioni sui temi della pace, dell’ambiente e di un mondo “nuovo”.

Un lavoro di ricerca e di studio portato in scena in maniera magistrale da: Ilenia Alessio, Giuseppe Bitonti, Cristopher Candalice, Giada Chiodo, Giovanni Cocciolo, Alessia Ferrarelli, Francesco Loria (Gioacchino da Fiore), Mattia Mancina, Emily Marie Marra (Costanza d’Altavilla), Giovanni Battista Mazzei (San Francesco d’Assisi), Miriam Oliverio (Beatrice), Serena Saccomanno, Caterina Straface, Andrea Venturo, Greta Angotti (l’Angelo), Vincenzo Basile (Dante Alighieri), Davide Bonasso, Gaia Costantino, Irene Ferrari, Rosario Ierardi, Antonio Leone, Mikhael Marra, Manuel Succurro, Noemi Torchia e Matteo Vizza (San Paolo). Un lavoro che conferma l’interesse del mondo della scuola al pensiero gioachimita, una delle mission più importanti del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti.