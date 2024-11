Il 29 marzo 2019, a partire dalle ore 12, un gruppo di artisti internazionali, in prevalenza russi, dipingerà all'aria aperta per le viuzze cittadine di San Nicola Arcella. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale e dall'associazione "Victoriya Petrova" in collaborazione con "Casa russa in Basilicata".

«L'iniziativa, oltre ad avere una rilevanza sul piano artistico-culturale, può contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la rappresentazione di scorci e panorami - è scritto sulla pagina facebook dell'ente sannicolese-. L'attività è particolarmente indicata per gli alunni delle nostre scuole che potranno vedere dal vivo come lavorano gli artisti».

Il programma

La manifestazione si svolgerà secondo un preciso programma. Alle ore 10 è previsto l'arrivo degli artisti a San Nicola Arcella, successivamente si terrà l'incontro con gli amministratori locali; alle 12 in punto seguirà il giro turistico per le vie del borgo. Ad accompagnare i visitatori sarà una giuda; Alle ore 14 si darà inizio dell'attività artistica definita "en plein air", locuzione in lingua francese che sta a significare, come è scritto sul web, «un metodo pittorico consistente nel dipingere all'aperto per cogliere le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare».