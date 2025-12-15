Una giornata di grande orgoglio, si è vissuta in occasione della seconda edizione della Festa dell’olio che si è svolta a Santa Caterina Albanese. Tutto organizzato dal Comune di Santa Caterina Albanese in collaborazione con la Regione Calabria, Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura), Aic (Associazione italiana coltivatori) e il Consorzio olio di Calabria igp. Un viaggio tra un tripudio di colori, sapori, tradizione. Momenti di approfondimento tecnico e culturale, grazie alla partecipazione e agli interventi di esperti. Un grande street food, e tanti stand locali, che hanno offerto al pubblico il meglio delle loro aziende. Ricchi banchi di vendita, addobbati e pieni di pregiate prelibatezze, preparate con attenta meticolosità e unicità per soddisfare palati più raffinati. Tanti i prodotti dolciari, panettoni natalizi, prodotti da forno, fichi, e artigianato locale.

Le aziende locali protagonisti dell’evento

Protagoniste assolute naturalmente le aziende agricole olivicole locali, da sempre sinonimo di eccellenza, passione e tradizione. Non poteva mancare il pane con il nuovissimo e pregiato olio extravergine e accurati show cooking ad attirare l’attenzione di curiosi e visitatori. Musica, meravigliosi vestiti della cultura locale, e spettacoli hanno animato la giornata. Infine la serata si è conclusa attraverso le note dell’artista calabrese Mimmo Cavallaro.

«Un lavoro di squadra - ha sottolineato il sindaco Davide Bufano – è stato decisivo per la riuscita di un evento destinato a diventare tra i più importanti di Santa Caterina Albanese. Momenti come questi, sono fondamentali – continua Bufano – per rafforzare e generare comunità. Opportunità e crescita per tutti i cittadini, organizzazioni e attività produttive, che vogliono lavorare insieme per il bene del territorio che abitano. Quella che si è appena conclusa – continua l’assessore all’agricoltura Pantaleo Porcella – è una nuova visione per Santa Caterina Albanese, un territorio che sceglie di investire nell’olio non solo come prodotto, ma come elemento identitario e volano turistico, affiancando l’eccellenza agricola alla cultura e all’accoglienza. Abbiamo buttato le basi già dalla prima edizione, per trasformare questa iniziativa in un appuntamento fisso annuale, capace di crescere ed evolvere portando sempre più persone a scoprire e riscoprire il valore autentico del territorio e del suo oro verde – conclude il primo cittadino. Presenti alla manifestazione Gianluca Gallo (assessore Agricoltura Regione Calabria), Elisabetta Santoianni (consigliera Regione Calabria), Antonello Grosso La Valle (presidente Unpli Cosenza) Massimino Magliocchi (presidente Consorzio Olio di Calabria IGP), Roberto Castiglione (agronomo), Martina De Rose (biologa nutrizionista), Can Don Sergio Ponzo (vicario foraniale San Marco Argentano), Angelo Meringolo (panificatore).