Si tratta di lezioni di formazione per giovani dai 13 ai 17 anni appassionati di astronomia. Per partecipare previsto solo un piccolo contributo per il materiale didattico

“A scuola di stelle” con il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria. La struttura sita in via Margherita Hack organizza, infatti, un corso di formazione per i ragazzi dai 13 ai 17 anni appassionati di astronomia. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

L’iniziativa che si svolgerà in presenza, pur con le precauzioni dettate ancora dal Covid- 19, sarà della durata di 18 ore e si svolgerà in orario pomeridiano, nei giorni di giovedì e sabato e sarà tenuto dagli esperti dell’ente. Ai ragazzi sarà proposto un percorso di tipo laboratoriale all’interno del quale le meraviglie del cielo saranno spiegate e studiate secondo le leggi della fisica.

Accanto alle nozioni di natura teorica – fanno presente i promotori- ci sarà l’occasione straordinaria di apprendere le tecniche di osservazione, con l’ausilio dei telescopi e della strumentazione a disposizione del Planetario. Il corso sarà gratuito, con un piccolo contributo per il materiale didattico. Le informazioni per le iscrizioni, il programma e altri dettagli dell’iniziativa potranno essere richiesti anche tramite email all’indirizzo planetario.rc@virgilio.it.