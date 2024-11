Con una mostra storica il comune di Sersale (Catanzaro) ha voluto esprimere il proprio affetto a dimostrazione, ancora una volta, di come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è parte integrante dell’intera comunità. Promotore dell’iniziativa un imprenditore locale che con il supporto del sindaco ed a nome di tutta la comunità di Sersale ha voluto allestire le vetrine della propria attività commerciale con fotografie, divise e attrezzature storiche manifestando la stima e l’apprezzamento per l'opera che quotidianamente i Vigili del fuoco svolgono in soccorso della popolazione.

A rappresentare il Comando di Catanzaro l’ispettore antincendio esperto Massimo Conforti ed una rappresentanza di vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina competente per il territorio che, invitati per la circostanza, hanno colto l’occasione per ringraziare il sindaco, l’imprenditore e per il loro tramite l’intera comunità di Sersale per questa attenzione particolare riservata al Corpo Nazionale e per l’atto di affetto e di estrema considerazione mostrati verso quegli uomini che quotidianamente mettono a repentaglio la propria incolumità al servizio dei cittadini.

Il sindaco ha ringraziato tutti i vigili del fuoco sottolineando l'alto valore sociale dell'esercizio dei loro compiti, in particolare verso le fasce più bisognose della popolazione nonché l’imprenditore per la disponibilità ad organizzare la lodevole iniziativa. La mostra che ha avuto inizio nel mese di luglio, si è protratta sino alla fine del mese di agosto.