VIDEO | Il tipico dolce pasquale è stato realizzato con ben 22 mila uova. Festa nella cittadina della Locride per il record raggiunto

Bagno di folla e record battuto. La sguta di Siderno ha superato se stessa, entrando di diritto nel Guinness dei primati con i suoi 540 metri di dolcezza. Una vera e propria festa di popolo nel lunedì di Pasquetta per una kermesse organizzata dalle associazioni cittadine e dalla triade commissariale per rivitalizzare un centro della fascia ionica reggina che negli ultimi anni è stato mortificato da troppe vicende negative. Il tipico dolce pasquale, realizzato dai locali maestri pasticceri, è stato esposto sul corso della Repubblica prima di essere distribuito gratuitamente ai presenti. Per realizzare la sguta più lunga del mondo sono state utilizzate, tra impasto e decorazioni, circa 22 mila uova.