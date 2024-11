È ormai tutto pronto per la nuova edizione del presepe vivente a Simeri Crichi, in programma nel suggestivo centro storico del paese per tre serate consecutive: 27, 28 e 29 dicembre 2019. Dopo il successo dello scorso anno, il consiglio direttivo dell’associazione Presepe Vivente, a cui è affidata l'organizzazione dell'evento per il secondo anno consecutivo, punta a superare le oltre 4000 presenze registrate nella scorsa edizione grazie all'impegno del presidente Salvatore Folino, della vicepresidente Angela Mussari, del tesoriere Filiberto D’Imperio, del presidente onorario Francesco Mosca e di tutti i colaboratori.

Le novità di quest'anno

Tra le novità introdotte un’area food e la partecipazione di artisti di strada e band locali che allieteranno i momenti precedenti e successivi allo svolgimento dell’evento. Ma anche una nuova postazione, il “campo di Marte”, ideato da Lorenzo Chiricò, in cui si riproducono gli scenari dei campi di addestramento delle milizie di epoca romana. L’auspicio del sindaco di Simeri Crichi Pietro Mancuso è che l’evento, che già lo scorso anno è stato molto apprezzato dai residenti e dai numerosi visitatori, possa mantenere continuità negli anni. Obiettivo condiviso anche dai membri dell’associazione, dal direttore artistico Giuseppe Patamia, dal direttore dei lavori e della fotografia Salvatore Madia, e dai protagonisti principali, Giuseppe e Maria, interpretati da Anna Cristina Marino e Tommaso Pollinzi.